Golden Globes : « Parasite » nommé dans 3 catégories

Photo : YONHAP News

Les nominations pour les prochains Golden Globes ont été dévoilées hier. Le film sud-coréen « Parasite » est sélectionné dans trois catégories : meilleur film en langue étrangère, meilleur réalisateur et meilleur scénario.Le cinéaste Bong Joon-ho sera donc en compétition avec d’autres grands réalisateurs, à savoir Sam Mendes pour « 1917 », Todd Phillips pour « Joker », Martin Scorsese pour « The Irishman » et Quentin Tarantino pour « Once Upon a Time… in Hollywood ».Les pronostics pour la comédie noire sont plutôt favorables pour la catégorie meilleur film en langue étrangère. Et si elle remporte ne serait-ce qu’une des trois récompenses, ce sera une première dans l’histoire du cinéma sud-coréen.La Palme d'or du dernier Festival de Cannes représentera également la Corée du Sud aux Oscars.La 77e cérémonie des Golden Globes se tiendra le 5 janvier 2020 au Beverly Hilton Hotel de Los Angeles, et la 92e cérémonie des Academy Awards aura lieu le 9 février 2020 au Dolby Theater, à Hollywood.