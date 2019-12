Air Koryo multiplie ses vols Pyongyang-Vladivostok pour rapatrier des travailleurs nord-coréens

Photo : YONHAP News

La compagnie aérienne nord-coréenne Air Koryo a augmenté temporairement ses vols reliant Pyongyang à Vladivostok.D’après le programme de vols posté sur le site Internet de l’aéroport de la ville russe, le transporteur en question assure deux vols par jour du lundi au vendredi, entre le 9 et le 20 décembre, contre quatre vols par semaine, auparavant. Après le 22 décembre, il n’opèrera seulement qu’un vol par semaine.La raison exacte pour laquelle la compagnie a multiplié ses vols n’est pas encore connue. Mais pour beaucoup, les travailleurs nord-coréens en Russie semblent rentrer massivement chez eux, à l’approche du 22 décembre, date fixée par la résolution 2397 du Conseil de sécurité de l’Onu.Adopté en décembre 2017, l’article 8 de ce texte appelle les pays membres de l’organisation internationale qui emploient des employés nord-coréens à les rapatrier avant le 22 décembre prochain. L’objectif est d’empêcher Pyongyang de gagner des devises étrangères et ainsi mettre fin au financement du développement nucléaire et balistique du pays communiste. C’est dans ce cadre qu’un des deux restaurants nord-coréens de Moscou a déjà fermé en octobre. Par ailleurs, il leur demande également de tenir le Conseil au courant de leur application d’ici le 22 mars 2020.D'après un rapport présenté en mars par la Russie aux Nations unies, le pays comptait quelque 11 000 travailleurs provenant de Corée du Nord à la fin 2018, contre plus de 30 000 un an plus tôt.