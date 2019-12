Le gouvernement finalise son 5e plan national sur l’environnement

Photo : KBS

Le gouvernement a finalisé, aujourd’hui en conseil des ministres, son cinquième plan national sur l’environnement pour la période 2020-2040. Il s’agit notamment des grandes lignes concernant les plans d’action en faveur de l’environnement et les politiques qui seront menées par chaque ministère et collectivité locale.L’un de ses enjeux majeurs est de réduire la concentration en particules fines (PM 2,5) à 10 µg/m3 en moyenne annuelle à l’horizon 2040, le niveau préconisé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). A titre de comparaison, à fin 2017, elle a atteint 23 µg/m3 à Séoul, 4,8 µg/m3 à Los Angeles et 14 µg/m3 à Paris.Autre mesure prévue : le ratio des ventes de véhicules électriques et à hydrogène. L’exécutif ambitionne de le porter jusqu’à 80 % d’ici 2040.Enfin, le plan souligne la volonté du gouvernement de mieux gérer les ressources hydriques, de réduire autant que possible et de la manière la plus efficace l’usage des produits en plastique, et d’établir une communauté écologique intercoréenne.