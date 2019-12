Moon Jae-in se rendra en Chine les 23 et 24 décembre

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in s’envolera le 23 décembre pour Chengdu, dans la province chinoise du Sichuan. Objet de ce voyage de 24 heures : prendre part à un sommet avec les Premiers ministres chinois, Li Keqiang, et japonais, Shinzo Abe. La coopération tripartite et la situation régionale et internationale seront au cœur de leurs conversations.En marge de cette entrevue qui aura lieu la veille de Noël, Moon devrait également avoir des entretiens bilatéraux séparés avec, une nouvelle fois, Abe, ainsi qu’avec son homologue chinois Xi Jinping. Ces rendez-vous ne sont cependant pas encore fixés.Si ces rencontres ont bel et bien lieu, elles porteront, avec le dirigeant chinois, sur la question intercoréenne, et plus précisément le processus de dénucléarisation de la Corée du Nord. Concernant le chef du gouvernement nippon, les sujets abordés seront, à n’en pas douter, le renouvellement sous condition de l’accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) ou les restrictions japonaises sur les exportations vers le pays du Matin clair.