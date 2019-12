La Corée du Sud mauvaise élève de l’OCDE en termes de gestion énergétique

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud se place en queue de peloton dans le classement des pays développés en matière de système énergétique. D’après le rapport « Energy Trilemma Index », publié récemment par le Conseil mondial de l'énergie (WEC), Séoul est descendu de deux crans par rapport à l’année dernière pour se placer au 37e rang parmi 128 pays. Il se classe 31e sur les 36 pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).L’évaluation porte sur trois critères. Alors que le pays du Matin clair a reçu une bonne note quant à l’équité de l’énergie, il a obtenu les niveaux B et C pour la sécurité et la durabilité. En tout, il reçoit 71,7 points sur 100. Les résultats montrent cependant que le pays a fait des progrès depuis 2000 dans les trois postes, grâce à d’importantes décisions politiques. D’après ce document, la Corée du Sud s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre par habitant, à accroître la proportion des énergies renouvelables et à promouvoir l’utilisation des gaz naturels, comme le gaz de schiste.À noter que c’est la Suisse qui arrive en tête de cette liste, avec 85,8 points.