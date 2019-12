Le nombre d’emplois augmente de plus de 300 000 pour le 4e mois consécutif

Photo : YONHAP News

En novembre encore, et pour le quatrième mois d’affilée, le nombre d’emplois a augmenté de plus de 300 000 en glissement annuel. C’est ce qu’on a appris d’un nouveau rapport sur l’évolution du marché du travail, publié aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Dans le détail, le mois dernier, la population active occupée totalisait 27 515 000 individus. Soit 331 000 de plus qu’il y a un an.S’agissant du taux d’emploi, il s’est établi à 61,7 %, soit une progression de 0,3 point en glissement annuel, chez les plus de 15 ans. Entre janvier et novembre, la proportion de personnes employées a enregistré une croissance, sauf en janvier et en avril.En ce qui concerne le nombre de demandeurs d’emplois, il était de 866 000 personnes le mois dernier, en baisse de 430 000 individus sur un an. Le taux de chômage a ainsi reculé de 0,1 point par rapport à novembre 2018, pour se situer à 3,1 %.