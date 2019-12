Financement des GI’s : l’achat d’armement américain pourrait influencer les négociations

Photo : YONHAP News

L’achat massif d’armes américaines pourrait constituer une option dans les négociations Séoul-Washington sur le partage des frais de défense pour financer le stationnement des GI’s en Corée du Sud. C’est ce qu’a affirmé le secrétaire adjoint à la défense pour l’acquisition du Pentagone, hier heure locale, lors de la conférence de l’alliance sud-coréano-américaine organisée par le Centre d'études stratégique et internationale (CSIS).Kevin Fahey a tout de même nuancé ses propos, en soulignant que c’était simplement une théorie possible, sur le principe, et en rappelant qu’il ne faisait pas partie de l’équipe responsable des négociations. Selon lui, le président américain est un négociateur qui cherche toujours un consensus, et il ne manquera pas de saisir les opportunités qui se présentent à lui.Sur la question de savoir si la hausse des dépenses prises en charge par Séoul, permettra d’assouplir la limite, fixée par les USA, quant à la portée des missiles sud-coréens et d’introduire des sous-marins nucléaires, l’officiel américain a répondu qu’il s’agissait d’un dossier hors de portée de son département.Pour rappel, Washington réclame la prise en charge par le gouvernement sud-coréen d’une somme astronomique, à savoir 5 milliards de dollars, pour couvrir les frais militaires.