Semaine de travail de 52 heures : l’exécutif accordera une période d’adaptation de 1 an

Photo : YONHAP News

Le système de travail hebdomadaire de 52 heures sera appliqué aux PMEs de 50 à 300 employés à partir du 1er janvier 2020. Jusqu’à présent, seuls les ouvriers des établissements publics et des grandes entreprises étaient concernés.Le gouvernement va tout de même mettre en place un délai de grâce d’un an, afin de prévenir tout effet secondaire. Les firmes concernées ne feront donc pas l’objet de contrôles d’ici la fin de l’année prochaine. Et si un salarié déclare une infraction aux autorités, la société se verra accorder un temps de rectification, et en cas de changement, elle sera dispensée de sanction.Ensuite, la prolongation du temps de travail, réservée jusqu’à présent aux situations de désastres, sera élargie à d’autres raisons. Par exemple, lors du secours de clients en situation d’urgence ou pour des rappels massifs de produits. Cependant, le ministère du Travail donnera des autorisations lorsque les conditions seront inévitables et ce, pour une durée minimum, afin de prévenir tout surmenage. Le temps de travail supplémentaire sera limité à huit heures par semaine et les employés devront se voir accorder au moins 11 heures de repos une fois débaucher.Du côté des syndicats, ces dispositifs sont loin de faire l’unanimité car selon eux, ils annuleront l’effet initialement souhaité de la réduction des heures hebdomadaires de travail. Ils ont d’ores et déjà annoncé être prêts à saisir la Cour constitutionnelle afin de s’y opposer.