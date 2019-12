Les exportations démarrent le mois sur les chapeaux de roues

Photo : KBS

Voilà une bonne nouvelle pour la croissance économique de la Corée du Sud.D’après les données communiquées par l’Administration des douanes, pendant les 10 premiers jours du mois de décembre, le montant des exportations sud-coréennes a atteint une valeur de 12,9 milliards de dollars. Un chiffre en hausse de 7,7 % en glissement annuel et de 9,8 % sur un mois.Dans le détail, les ventes de voitures, d’appareils de télécommunication et de pièces automobiles ont progressé, tandis que celles de semi-conducteurs, de produits pétroliers et de dispositifs à cristaux liquides ont chuté.La Chine, les Etats-Unis et les pays de l’Union européenne ont acheté davantage au pays du Matin clair. Mais sans surprise, les exportations vers le Japon ont reculé, dans le sillage du contentieux commercial et historique opposant Séoul et Tokyo.Les importations ont elles aussi grimpé de 8 % par rapport à décembre 2018, pour se chiffrer à 14,3 milliards de dollars.