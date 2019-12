Les stars de k-pop âgés de 28 à 30 ans et n’ayant pas fait leur service militaire pourront donner des spectacles à l’étranger

Photo : YONHAP News

Le service militaire, obligatoire pour tous les hommes sud-coréens en bonne santé, constituait jusqu’à présent un obstacle pour les jeunes vedettes de k-pop, notamment lors de leur tournée à l’étranger. Actuellement, les hommes âgés de plus de 28 ans et ne s’étant pas encore acquitté de ce devoir de défense, n’ont pas le droit de se rendre à l’étranger. Mais désormais, une dérogation pourra leur être attribuée s’ils obtiennent une recommandation de la part du ministre de la Culture.C’est ce qu’a expliqué, hier, un responsable des autorités militaires. Ainsi, les artistes ayant entre 28 et 30 ans, et recommandés par le ministre, peuvent effectuer plusieurs sorties du territoire, pour des voyages d’une durée limitée à trois mois. 30 ans est l’âge maximum pour pouvoir servir sous le drapeau. Et si les bénéficiaires de cette dérogation souhaitent prolonger la durée de leur séjour, ils peuvent formuler, sur place, une demande par Internet, sans avoir à retourner chez eux.Toujours selon lui, ce dispositif permettra aux vedettes non seulement de contribuer au rayonnement culturel du pays dans le monde, mais aussi d’améliorer la transparence de l’administration quant à la gestion des effectifs militaires.