La NSCC entérine la mise à l’arrêt définitive du réacteur nucléaire Wolsong-1

Photo : KBS News

Le réacteur nucléaire Wolsong-1 sera mis à l’arrêt. Cette décision a été prise par vote par la Commission sur la sûreté et la sécurité nucléaires (NSSC), qui s’est réunie hier. Si l’information est confirmée, il s'agira du deuxième réacteur nucléaire à être retiré du service, après le Kori-1, fermé en 2017.Le Wolsong-1 se situe à Gyeongju, à environ 370 km au sud-est du pays. Mis en service en 1983, il avait pourtant été autorisé à fonctionner pour une décennie supplémentaire, donc jusqu’à 2022.Cela dit, l'opérateur des centrales nucléaires sud-coréennes KHNP a décidé en juin 2018 de le fermer plus tôt que prévu, invoquant son manque de rentabilité économique. Huit mois plus tard, il a demandé à la NSSC d’autoriser son arrêt définitif. Celle-ci s’était déjà réunie en octobre et en novembre pour en discuter, mais aucune décision n’avait été alors prise en raison des divergences d'opinions qui opposaient les membres.