Le gouvernement prévoit 4 milliards d’euros pour la R&D dans les TIC, la science et les technologies en 2020

Photo : YONHAP News

Le gouvernement va débourser, cette année, 5 192,9 milliards de wons, environ 4 milliards d’euros, pour des projets de recherche et de développement (R&D) dans les domaines des technologies de l’information et de la communication (TIC), de la science et des technologies. C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministère de la Science et des TIC.Dans le détail, une première enveloppe de 1 531,2 milliards de wons, près de 1,2 milliard d’euros, sera accordée aux recherches fondamentales et une autre, de l’ordre de 1 680,4 milliards de wons, près de 1,3 milliard d’euros, aux recherches à la source visant à développer les technologies dans la bio-santé, les nanomatières, l’aérospatial et l’énergie atomique.Concernant le secteur des TIC, les investissements seront concentrés sur les industries de base liée au réseau de télécommunication de cinquième génération, plus communément appelé la 5G. Un total de 87,9 milliards de wons, soit 68 millions d’euros, seront octroyés au développement des équipements de réseaux, des smartphones de nouvelle génération, des robots connectés, de la sécurité informatique et des appareils de réalités augmentée et virtuelle (AR, VR). Par ailleurs, 10 milliards de wons, environ 7,7 millions d’euros, seront consacrés aux avancements dans les équipements et de terminaux compatibles avec la 5G.Enfin, l’exécutif attribuera un crédit de 1 000 milliards de wons, environ 770 millions d’euros, afin de développer des technologies de sixième génération, la 6G. Il a décidé, entre autres, d’investir 900 millions de wons, autour de 700 000 euros, dans un projet de recherche conjointe en la matière avec la Finlande.Le ministère envisage d’expliquer sous peu le processus d’appel d’offre des projets de recherche dans les domaines concernés, à Séoul et Daejeon.