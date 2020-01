La neige toujours plus rare au mois de décembre sur la péninsule

Photo : YONHAP News

En raison d'un hiver exceptionnellement doux, l'enneigement moyen du mois de décembre 2019 n'a pas dépassé 0,3 cm en Corée du Sud, soit le niveau le plus bas observé depuis décembre 1973, l'année au cours de laquelle les premières statistiques sur ce sujet ont été recensées.Dans les grandes agglomérations du pays, le niveau était tout simplement nul. Des chutes de neige ont bien été observées à Séoul, mais les flocons ont fondu au contact du sol. Et la plupart du temps, les précipitations ont pris la forme de pluies hivernales.Lors du dernier mois de l’année, la température moyenne au niveau national a atteint jusqu'à 2,8°C, soit 1,3°C de plus par rapport à la normale. Cela se justifie par le niveau du mercure qui est resté élevé ces derniers mois en Sibérie et dans le Pacifique Ouest, deux zones qui décident du thermomètre dans la péninsule.Et malgré les nuages de pluie et de neige prévus à partir d'aujourd'hui, il pleuvra sur l’ensemble du territoire, hormis dans les régions montagneuses de la province de Gangwon où 50 cm de neige sont attendus.