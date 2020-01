Ouverture en 2020 de 30 nouveaux instituts Roi Sejong à l’étranger

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour les coréanophones et coréanophiles autour du globe. La fondation qui gère l’institut Roi Sejong, une organisation sud-coréenne dont le but est de faire rayonner la langue et la culture coréennes hors des frontières, envisage d’ouvrir, cette année, davantage de centres et de former pour la première fois des enseignants de coréen langue étrangère.Dans une interview accordée aujourd’hui à Yonhap News, la présidente de son conseil d’administration, Kang Hyoun-hwa, a précisé que le phénomène du boys band « Bangtan Boys », plus connu sous le sigle « BTS », avait suscité un véritable engouement pour la langue coréenne chez les jeunes étrangers. Et d’ajouter que, sur cette lancée, son organisation ouvrira, en 2020, 30 nouveaux centres, en particulier dans les pays d’Afrique et d’Amérique du Sud. Actuellement, elle en compte 180.Concernant la formation des enseignants, Kang a détaillé que les candidats à ce programme seraient sélectionnés parmi les étrangers qui étudient dans les départements de coréen des universités de leurs pays.