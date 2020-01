Voitures à hydrogène : la Corée du Sud est le numéro 1 des ventes mondiales

Photo : YONHAP News

Les ventes de véhicules à hydrogène ont dépassé le seuil des 5 000 unités sur le marché sud-coréen en 2019. C’est ce qu’a révélé aujourd’hui le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie.Dans le cadre de sa politique de promotion de l’« économie hydrogène », mise en place il y a un an, le gouvernement a investi quelque 370 milliards de wons, près de 290 millions d’euros. Et six mesures supplémentaires ont été prises après l’annonce de la feuille de route visant à dynamiser les ventes de ces voitures et développer les technologies relatives.Autour du globe, Hyundai Motor est le leader avec 60 % de part de marché et 3 666 unités vendues sur les dix premiers mois de l’année dernière, contre 2 174 pour Toyota et 286 pour Honda. Le cumul des voitures à hydrogène écoulées a atteint 1 700 unités.L’année dernière, plus de 5 000 véhicules de ce genre étaient en circulation, un chiffre six fois plus important qu’en 2018. Le pays du Matin clair compte actuellement 34 bornes de recharge hydrogène, dont 20 ont été construites en 2019.Séoul va continuer de renforcer les infrastructures destinées aux automobiles fonctionnant avec le carburant du futur, afin de créer un écosystème viable en faveur d’une économie dite hydrogène, dirigée par le secteur privé.