Oscars 2020 : 6 nominations pour « Parasite » de Bong Joon-ho

Photo : YONHAP News

C’est une grande première dans l’histoire du septième art sud-coréen. Le film « Parasite » a été nommé dans six catégories pour la 92e cérémonie des Oscars, qui aura lieu le 9 février prochain à Los Angeles. C’est ce qu’a annoncé, hier, l'Académie américaine des arts et sciences du cinéma.Le dernier long-métrage de Bong Joon-ho est en lice pour les oscars du meilleur film, du meilleur film international, du meilleur réalisateur, des meilleurs décors, du meilleur montage et du meilleur scénario original.Pour le meilleur film et le meilleur réalisateur, il sera en compétition aux côtés de « Joker » de Todd Phillips, qui compte un total de 11 nominations, « The Irishman » de Martin Scorsese, « 1917 » de Sam Mendes et « Once Upon a Time... in Hollywood » de Quentin Tarantino, qui ont dix nominations chacun.Déjà Palme d’or au Festival de Cannes 2019, la comédie noire a remporté le 5 janvier le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère.Autre gagnant sud-coréen de ces nominations aux Oscars 2020 : « In the Absence » de Yi Seung-jun. Ce film concourra pour le prix du meilleur court métrage documentaire. Il aborde la tragédie du naufrage du ferry Sewol, qui est survenue en avril 2014 en Corée du Sud.