Corée du Nord : Washington rappelle à Séoul l’importance du collectif dans le cadre des sanctions de l’Onu

Le département d’Etat américain s’est prononcé hier, heure locale, concernant les récents propos du président sud-Coréen au sujet des coopérations possibles avec la Corée du Nord. En effet, Moon Jae-in a affirmé dans son discours du Nouvel an que le tourisme individuel n’allait pas à l’encontre des sanctions économiques imposées au régime communiste.Selon un responsable de l'administration Trump, Washington et Séoul sont en étroite coordination afin de faire front commun face à Pyongyang. Et tous les pays membres des Nations unies se doivent de mettre en oeuvre les résolutions du Conseil de sécurité à l’égard de ces mesures contraignantes.Cette affirmation rappelle implicitement à la Corée du Sud de traiter le dossier nord-coréen au même rythme que les USA. Elle laisse également paraître une vision négative sur la possibilité de mettre en place des visites individuelles aux monts Geumgang, sans pour autant apporter une opinion claire sur le sujet.