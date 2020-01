Mike Pompeo : les Etats-Unis ne représentent pas une menace sécuritaire pour la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

En déplacement à San Francisco pour s’entretenir avec ses homologues sud-coréen et japonais, le secrétaire d’Etat américain y a donné lundi une conférence consacrée notamment à la dénucléarisation de la Corée du Nord.Mike Pompeo a alors cherché à jouer la carte de l’apaisement. De fait, il a précisé que les Etats-Unis ne représentaient pas une menace sécuritaire pour le pays communiste et a souhaité que Kim Jong-un prenne une bonne décision.Selon le chef de la diplomatie américaine, Washington poursuit le dialogue avec le leader nord-coréen afin de le convaincre et de lui faire comprendre que l’engagement pris lors de son premier sommet avec Donald Trump à Singapour en juin 2018 est « profitable » à Pyongyang.A propos des sanctions imposées au régime, le ministre a souligné qu’il s’agissait bien des mesures prises par la communauté internationale, et non pas uniquement par les Etats-Unis. Il a ensuite ajouté croire qu’elles ont amené Kim à se rendre compte de la nécessité de prendre la bonne voie pour son peuple. Dans le même temps, il a souhaité une année 2020 pleine de succès pour le Nord.Pompeo a une nouvelle fois affirmé que la question nord-coréenne ne pourrait être réglée sans l’aide de Pékin, de Séoul et de Tokyo.