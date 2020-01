Donald Trump : « La Chine aide les États-Unis sur le dossier nord-coréen »

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis a affirmé que la Chine aidait son pays sur le dossier nord-coréen et que Kim Jong-un respectait énormément Xi Jinping. Donald Trump a fait cette remarque lors de la cérémonie de signature de l’accord commercial partiel avec Pékin, hier, à la Maison blanche.Le dirigeant américain a précisé que la Chine « nous aide pour beaucoup de choses sur lesquelles elle peut nous aider, et que vous ne verrez pas dans le texte de l’accord ». Et d’ajouter que l’empire du Milieu « nous a rendu un très grand service à l’égard de l’homme fort de Pyongyang ».Trump a continué en comparant la situation à « une magnifique partie d’échec ou de poker », s’amusant de cette métaphore en précisant qu’on « ne peut toutefois pas utiliser le mot de jeu de dames, parce que cela va bien au-delà des jeux de dames » qu’il a pu voir . Il a conclu en parlant d’une « jolie mosaïque ».Le milliardaire américain utilise cette rhétorique sur les jeux pour évoquer les négociations nucléaires avec le pays communiste actuellement dans l’impasse, et exhorter en même temps son homologue chinois à faciliter le retour de Pyongyang à la table des pourparlers.