Park Soo-keun devient le peintre le mieux coté de Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le peintre le mieux coté en Corée du Sud en termes de prix moyen par unité de châssis de tableaux, soit environ 22,7 sur 15,8 cm pour un portrait, serait Park Soo-keun, avec 240 millions de wons par pièce, soit environ 190 000 euros.C’est ce que révèle une analyse menée par l’Association d’appréciation des produits d’art de Corée sur les ventes d’œuvres d’art conclues l’année dernière via les huit plus grandes firmes d’enchères, telles que Seoul Auction ou K Auction. Viennent ensuite les œuvres de Kim Whan-ki, Lee Ufan et Park Seo-bo.En termes de cumul des prix conclus l’an dernier, Kim Whan-ki arrive en tête avec 25 milliards de wons, soit 19,3 millions d’euros, suivi par Lee Ufan, Park Soo-keun et Park Seo-bo.Né en 1914 et décédé en 1965, Park Soo-keun a commencé à attirer l’attention des étrangers dès 1953, en dessinant des portraits de soldats américains. Ses œuvres sont notamment connues pour leurs lignes noires et leurs formes simplifiés visant à recréer une atmosphère coréenne.