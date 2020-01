2019 a été la 2e année la plus chaude de l’Histoire sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Selon l’Administration météorologique de Corée du Sud (KMA), qui a commencé ses observations et ses compilations de données en 1973, la température moyenne de l’année dernière a été la deuxième plus élevée, avec 13,5°C. L’année 2016 a été la plus chaude avec une moyenne annuelle de 13,6°C.Même constat pour le niveau moyen du mercure autour du globe, qui était 0,6°C plus haut que la normale, le deuxième écart le plus élevé après 2016.Sur fond de réchauffement climatique de plus en plus intense, la KMA indique qu’hormis pour le mois d’avril, les températures de chaque mois en 2019 étaient plus élevées que celles de l’année précédente.Concernant les précipitations cumulées moyennes de l’an dernier, elles ont atteint 1 171,8 mm et étaient légèrement inférieures au niveau moyen habituel, qui va de 1 207,6 à 1 446,0 mm.Enfin, pas moins de sept typhons ont causé des dommages dans la péninsule, soit le nombre le plus important avec les années 1950 et 1959, et ce depuis le commencement des services météorologiques modernes en 1904.