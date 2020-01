Législatives 2020 : à J-90, les partis politiques accélèrent leurs préparatifs

Photo : YONHAP News

À 90 jours des élections législatives du 15 avril, chaque parti politique accélère la mise en place de son arsenal de campagne électorale.Du côté du Minjoo, on estime que ce scrutin constituera une étape cruciale, qui sera soit un tournant vers l’avenir soit une régression. S’attendant à une campagne difficile, en raison de la réforme électorale récemment adoptée à l’Assemblée nationale, le parti présidentiel a exprimé ses attentes quant à la participation de l’ex-Premier ministre Lee Nak-yon, de retour au sein du Minjoo. La formation au pouvoir s’est également entouré d’experts en économie internationale et envisage d’annoncer une série de promesses électorales aux alentours de la fête du Nouvel an lunaire, qui a lieu cette année le 25 janvier.Dans le camps d'en face, le Parti Liberté Corée (PLC) a nommé l’ancien président du Parlement, Kim Hyung-o, à la tête du comité chargé de l’investiture des candidats. La première force d’opposition a cependant souligné que la composition de cette autorité pourrait faire l’objet de négociations avec le Nouveau Parti Conservateur (NPC), créé par des députés qui ont quitté le Bareun-Avenir, deuxième formation d’opposition.Sur fond de discussions entre le PLC et le NPC, l’ancien élu, ex-chef du parti du Peuple et candidat malheureux à la dernière présidentielle de 2017, Ahn Cheol-soo, sera de retour ce dimanche en Corée du Sud, après avoir passé un an et quatre mois à l’étranger.Considéré comme l’un des ténors de la scène politique sud-coréenne, il a récemment affiché son ambition de proposer une nouvelle voie alternative, ni à gauche ni à droite, à l’instar du président français Emmanuel Macron, à travers un nouveau livre qu’il publiera mercredi prochain.