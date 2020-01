L'ambassadeur américain appelle Séoul à consulter Washington sur ses projets de coopération avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur des Etats-Unis à Séoul ne mâche pas ses mots, ces derniers jours, sur les initiatives du gouvernement de Moon Jae-in de relancer les échanges intercoréens, afin de remettre à flot les négociations nucléaires entre Washington et Pyongyang. De l'avis des observateurs, ce geste frôlerait la limite de l’ingérence et ne serait point approprié pour un chef de mission diplomatique.En effet, interrogé hier, lors d’une conférence de presse du Nouvel an, sur les éventuels visites individuelles des sud-Coréens au Nord évoqués récemment par le président sud-coréen, Harry Harris a indirectement averti que tout projet de coopération nord-sud, susceptible de faire l’objet de sanctions, devrait passer par un groupe de travail sud-coréano-américain. En d'autres termes, Washington pourrait infliger des sanctions à l'encontre de Séoul si ce dernier poursuit des programmes touristiques au nord du 38e parallèle.Le diplomate américain a également ajouté que l’optimisme du locataire de la Cheongwadae donnait des espoirs, mais que lorsqu’il s’agissait de passer à l’action, il fallait ouvrir des concertations avec son pays. Il a cependant reconnu que les Etats-Unis ne se trouvaient pas non plus dans une position qui leur permettait d’approuver l’une ou l’autre décision de son allié.A Séoul, le ministère de la Réunification a tenu à préciser que la politique nord-coréenne de l'exécutif faisait partie de la souveraineté de l'Etat. Son porte-parole s'est montré rassurant en estimant, qu'en cas de réponse favorable à ce projet, les deux Corées pourraient ainsi élargir indépendamment leurs échanges et coopérations privées. Lee Sang-min a ensuite ajouté que les Etats-Unis avaient manifesté, eux aussi, à travers divers canaux, leur respect quant à l’indépendance de la Corée du Sud sur cette question.