Voyage individuel en Corée du Nord : Séoul se penche sur les solutions possibles

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens pourront-ils se rendre un jour librement en Corée du Nord, munis d’un simple visa ? C’est ce qu’ont laissé entendre, aujourd’hui, plusieurs sources gouvernementales. En effet, l'exécutif examinerait actuellement la possibilité de laisser ses ressortissants, titulaires d’un visa délivré par les autorités nord-coréennes, faire du tourisme en Corée du Nord en passant par un pays tiers.Jusqu’à présent, seules les personnes munies d’un visa et d’une lettre d’invitation envoyés par le Nord, et souhaitant mener des activités sociales, culturelles et humanitaires, sont autorisées à se rendre dans l’État ermite. La durée d’examen de leur demande qui dure en moyenne une semaine, auprès du ministère de la Réunification, devrait être réduite.Dans un premier temps, cette initiative ne devrait concerner que les familles séparées par le conflit fratricide avant de s’élargir ensuite, à toute la population, progressivement.Mais il reste de nombreux obstacles avant la concrétisation d’un tel projet. En effet, le plus compliqué sera d’obtenir le consentement de Pyongyang, d’autant plus que les voyages individuels via un Etat tiers ont beaucoup moins d’intérêt que les circuits groupés aux monts Geumgang. D’après un expert sud-coréen, si ces voyages souhaités par le Sud n’aboutissent pas à une augmentation des passages sur les routes transfrontalières, le régime de Kim Jong-un devrait se montrer réticent.Un autre défi tout aussi sensible : trouver des moyens permettant d’assurer la sécurité des sud-Coréens voyageant seul dans le royaume ermite.Enfin, dernier enjeu : réussir à persuader la communauté internationale, en particulier les Etats-Unis, qui prônent des sanctions tous azimuts et appellent leurs alliés à une coordination étroite sur le dossier nord-coréen.