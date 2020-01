Photo : YONHAP News

L’Union européenne a adopté, hier, son budget humanitaire pour 2020 afin de venir en aide aux populations de plus de 80 pays. Le montant s’élève à 900 millions d’euros et une enveloppe de 111 millions sera consacrée à des programmes en Amérique du Nord et en Asie.A en croire un responsable de l’exécutif de l’UE, cité par la Voix de l’Amérique (VOA), la Corée du Nord figure parmi les nations auxquelles l’Union apportera une aide cette année encore, pour les situations d’urgence. Entre 2011 et 2017, elle a accordé à Pyongyang un soutien cumulé de l’ordre de 12 millions d’euros.