KCNA : Kim Jong-gwan est le nouveau ministre nord-coréen de la Défense

Photo : YONHAP News

C’est désormais confirmé. La Corée du Nord a bel et bien un nouveau ministre de la Défense. Il s’agit de Kim Jong-gwan.L’agence officielle du pays communiste, la KCNA, l’a présenté pour la première fois comme le successeur de No Kwang-chol, dans un article paru aujourd’hui et relatant une conférence réunissant des responsables de la reconstruction forestière et de l’environnement qui s’est tenue hier.Kim a été promu membre suppléant du bureau politique du Comité central du Parti des travailleurs lors de son assemblée plénière fin décembre. La KCNA avait alors publié une photo de lui en uniforme avec les insignes de général quatre étoiles. Et nombre d’experts du royaume ermite avaient alors estimé qu’il aurait été nommé au poste de ministre de la Défense, un des trois postes clé de l’armée nord-coréenne.Le nouveau ministre est connu pour avoir dirigé d’importants projets de construction depuis que Kim Jong-un a pris les rênes du pays. Il s’agit notamment de l’aménagement d’installations touristiques dans la région de Wonsan-Kalma, sur la côte est, et de la station thermale à Yangdok, dans la province de Pyongan du Nord.