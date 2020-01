Automobile : Hyundai Motor franchit le cap des 100 000 milliards de wons de chiffre d’affaires

Photo : YONHAP News

Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor a annoncé avoir réalisé en 2019 deux records en termes de résultats. Son chiffre d’affaires a dépassé pour la première fois la barre symbolique des 100 000 milliards de wons, environ 77,5 milliards d’euros, et son bénéfice d’exploitation le cap des 3 000 milliards de wons, soit 2,3 milliards d’euros. Plus précisément, ces chiffres étaient de 105 700 milliards de wons, soit 81,9 milliards d’euros, et 3 600 milliards de wons, environ 2,8 milliards d’euros, des progressions de 9 % et 52 % par rapport à 2018.Hyundai, qui avec sa filiale Kia Motors occupe le cinquième rang mondial des fabricants de voitures, a également fait état d'un bénéfice net de 3 200 milliards de wons, presque 2,5 milliards d’euros.Au niveau des ventes du groupe, elles ont augmenté de 2,9 % en Corée du Sud, son premier marché, mais ont reculé de 4,8 % à l’étranger.