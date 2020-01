Virus de Wuhan : l’OMS tranche aujourd’hui sur une possible urgence sanitaire mondiale

Photo : YONHAP News

Le virus parti de Wuhan en Chine évolue rapidement et pourrait muter. Un premier cas de contamination a été confirmé aux Etats-Unis. L’inquiétude est désormais mondiale.Face à ces craintes de propagation, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est réunie hier en urgence. Des responsables des autorités chinoises et des spécialistes des maladies infectieuses ont eux aussi pris part à la réunion.L’institution n’a cependant arrêté aucune décision. Elle a prolongé d’un jour les discussions pour déterminer s’il convient de décréter ou non une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI). Une mesure qui n’a été déclenchée que cinq fois à ce jour, pour de rares cas d’épidémies, à savoir la grippe porcine H1N1 en 2009, la polio en 2014, le virus Zika en 2016 et le virus Ebola en 2014 puis en 2018. Elle s’accompagne de recommandations supplémentaires qui peuvent peser sur les déplacements des personnes, les transferts de bagages et de cargaisons ou encore les échanges commerciaux.C’est la raison pour laquelle l’OMS peine à trancher. Son directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus fait preuve de prudence. Il a déclaré prendre très au sérieux la décision et qu’elle serait prise en tenant compte des preuves disponibles.