Femmes de réconfort : décès d’une ancienne wianbu... seules 19 victimes encore en vie

Photo : YONHAP News

A la veille du début des congés du Nouvel an lunaire, une ancienne femme de réconfort a rendu, hier, son dernier soupir.Relayant cette triste nouvelle, le ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille a annoncé que sa ministre avait exprimé, hier, ses profondes condoléances suite à ce décès. A cette occasion, Lee Jung-ok a affirmé que son ministère allait renforcer les soutiens politiques pour que les rescapées de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée japonaise pendant la Seconde guerre mondiale ne manquent de rien pour passer, paisiblement, leurs vieux jours. Et d’ajouter que l’exécutif allait également mener des projets visant à faire retrouver l’honneur et la dignité aux ex-wianbu.Après la disparition de cette ancienne femme de réconfort, il ne reste plus que 19 victimes inscrites auprès du gouvernement.