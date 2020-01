Le PIB par habitant toujours au-dessus des 30 000 dollars en 2019

Photo : YONHAP News

Le Produit intérieur brut (PIB) par habitant de la Corée du Sud a légèrement reculé en glissement annuel, une première depuis quatre ans. Il se maintient tout de même au-dessus des 30 000 dollars.Selon les statistiques rendues publiques aujourd'hui par le ministère des Finances, la Banque de Corée (BOK) et le Bureau des statistiques de Corée (Kostat), le PIB par tête en 2019 était de 31 791 dollars, soit 1 555 dollars de moins qu'en 2018.C'est la première fois que cet indice est en baisse depuis 2015. En effet, cette année-là, cet indice atteignait seulement 28 724 dollars, un chiffre en repli par rapport à 2014, avec 29 242 dollars. Il est reparti à la hausse dès l'année suivante, pour dépasser les 30 000 dollars en 2017 et atteindre 33 346 dollars en 2018.Le recul enregistré l'an dernier s'explique notamment par la baisse des demandes en semi-conducteurs et le conflit commercial entre Washington et Pékin. Le gouvernement se montre cependant optimiste pour cette année, prévoyant un taux de croissance de 3,4 % et, par conséquent, une hausse du PIB par habitant.