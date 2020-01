Virus de Wuhan : tous les passagers en provenance de Chine font l'objet d'un contrôle sanitaire

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, les autorités sanitaires ont décidé d’obliger, à partir de demain, tous les passagers arrivant de Chine à remplir un questionnaire sur leur état de santé, dans le but de prévenir la possible propagation de l’épidémie du coronavirus 2019-nCoV, également surnommée « pneumonie de Wuhan ».Face aux risques croissants de contamination, le Centre national de prévention et de contrôle des maladies (KCDC) a décidé, hier, de désigner l’ensemble du territoire chinois comme « zone à risque nécessitant un contrôle sanitaire ». Cette nouvelle mesure sera également appliquée dès demain.Suite à la mise en quarantaine de la ville de Wuhan par le gouvernement chinois, les vols directs en provenance de ce berceau de l’épidémie, sont tous suspendus. Mais cela n'empêchera pas de potentiels porteurs de cette maladie d’entrer dans le pays du Matin clair en passant par d’autres villes chinoises.Dans ce contexte, le ministère de la Défense, la Police et les collectivités locales ont annoncé apporter tout leur soutien pour que le KCDC puisse déployer 200 nouveaux contrôleurs sanitaires.La Corée du Sud compte à ce jour quatre patients infectés au 2019-nCoV, une Chinoise et trois sud-Coréens. Ils ont tous séjourné à Wuhan.