Virus de Wuhan : Séoul renforce les contrôles de tous les voyageurs en provenance de Chine

Photo : YONHAP News

Comme annoncé, le gouvernement a commencé aujourd’hui à renforcer les contrôles des passagers dans les aéroports du pays face au risque de propagation du nouveau coronavirus chinois.Tous les voyageurs venant de Chine doivent remplir un questionnaire sur les pays qu’ils ont visités pendant les trois semaines précédant leur arrivée, l’existence de symptômes proches de l’épidémie en cours, à savoir de la fièvre ou de la toux, ou encore l’adresse où ils se rendent dans le pays, entre autres.Jusqu’à hier, seuls les voyageurs arrivant de Wuhan, où est apparu le virus, et les passagers suspects étaient obligés de le faire. Ceux qui ne remplissent pas le formulaire ou qui donnent de fausses informations sont passibles d’une peine maximale d’un an de prison et d’une amende allant jusqu’à 10 millions de wons, quelque 7 700 euros.Si tous les vols directs au départ de Wuhan restent suspendus, ceux entre les autres villes chinoises et le pays du Matin clair ne le sont pas. Rien qu’aujourd’hui, pas moins de 120 appareils en provenance de l’empire du Milieu ont atterri à l’aéroport d’Incheon.