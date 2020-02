Parasite : quadruplé aux Oscars, le film de Bong Joon-ho entre dans l'Histoire

Photo : YONHAP News

Le dernier long-métrage du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, « Parasite », vient de marquer l’histoire du cinéma international et sud-coréen. En remportant l’Oscar du meilleur film, il devient le premier film sud-coréen oscarisé mais également le premier en langue étrangère à réaliser un tel exploit.Nommé dans six catégories pour la 92e cérémonie des Oscars, la comédie noire a remporté pas moins de quatre récompenses : meilleur scénario original, meilleur film international, meilleur réalisateur et meilleur film. Il devance « 1917 » de Sam Mendes qui repart avec trois Oscars.Lors de la remise du prix du meilleur réalisateur, le cinéaste sud-coréen a tenu à remercier Martin Scorsese, qui l’a beaucoup influencé lors de ses années d’étude cinématographique, en reprenant une de ses citations : « Le plus personnel est toujours le plus créatif ». Une phrase qui a provoqué une « standing ovation » autour du réalisateur américain. Bong a également eu une pensée pour le réalisateur de « Once Upon a Time… in Hollywood », en rappelant que « lorsque le public américain ne connaissait pas forcément mes films, Quentin (Tarantino) les a toujours placés sur sa liste ». Avant de conclure qu’il aimerait bien avoir une tronçonneuse pour découper en cinq la statuette et la partager avec les autres nominés.Rappelons que « Parasite », qui a des records d’audience dans de nombreux pays, y compris la France pour un film sud-coréen, a déjà cumulé de multiples récompenses tout aussi prestigieuses les unes que les autres, que ce soit au festival de Cannes, aux Golden Globes, aux Bafta ou encore aux SAG Awards.