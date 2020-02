Le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Cheongwadae en voyage à Moscou

Photo : YONHAP News

Quatre jours à peine après son retour de Washington, où il a rencontré de hauts responsables de l’administration Trump, le second conseiller adjoint de Moon Jae-in à la sécurité nationale s’est rendu cette fois à Moscou.Arrivé hier à l'aéroport Chérémétiévo, Kim Hyun-chong a été interrogé par des journalistes sur l’objet de son déplacement. Réponse : se concerter sur la date de la visite en préparation de Vladimir Poutine à Séoul, dans le cadre du 30e anniversaire, cette année, de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.A la question de savoir si des contacts avec des responsables du régime de Kim Jong-un étaient envisageables, le conseiller de la Cheongwadae a catégoriquement réfuté. Il a tout de même laissé entrevoir la possibilité d’échanger avec ses interlocuteurs moscovites sur le dossier des relations intercoréennes ou encore sur les négociations Washington-Pyongyang sur le nucléaire.Pour rappel, en décembre dernier, la Russie et la Chine avaient réclamé au Conseil de sécurité des Nations unies un allègement des sanctions contre la Corée du Nord.De leur côté, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont tenu lundi et mardi, à Séoul, une nouvelle réunion de leur groupe de travail. Les discussions ont largement porté sur les projets de coopération intercoréenne souhaités par l’administration Moon ainsi que sur la situation dans la péninsule.