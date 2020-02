Covid-19 : Moon Jae-in encourage les petits commerçants du marché de Namdaemun

Photo : YONHAP News

Alors que le nombre de clients sur les marchés a dégringolé à cause du Covid-19, le président de la République s’est rendu, hier, au marché de Namdaemun, l’un des plus grands de Corée du Sud, situé au cœur de la capitale.Les marchands, que Moon Jae-in a rencontrés, lui ont demandé de leur venir en aide, déplorant un recul conséquent de leur chiffre d’affaires. Un vendeur d’ « eomuk », des galettes de poisson, a par exemple constaté une chute d’un tiers de ses ventes depuis l’apparition du nouveau coronavirus.En déjeunant sur place, le locataire de la Cheongwadae les a encouragés en leur promettant des soutiens sans réserve de la part du gouvernement. Dans la foulée, il a appelé les citoyens à reprendre normalement leur vie quotidienne, expliquant que l’application minutieuse des mesures de prévention était en train de prouver son efficacité.Le chef de l’État a également profité de son déplacement pour faire quelques emplettes, comme des « eomuk » et des « tteok », des gâteaux de riz, pour ses proches, et une trentaine de paquets de ginseng rouge pour tous les employés du Centre de prévention et de contrôle des maladies (KCDC).