Covid-19 : l’OMS appelle les pays à laisser débarquer librement les bateaux

Photo : YONHAP News

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait part de son inquiétude vis-à-vis du paquebot Diamond Princess, placé en quarantaine dans le port de Yokohama, au Japon.Lors d’un briefing avec la presse, hier, Tedros Adhanom Ghebreyesus a annoncé que, parmi les 48 nouveaux cas de contamination recensés mardi hors de Chine, 40 avaient été détectés à bord du bateau. Il a aussi affirmé que son institution était en contact permanent avec le gouvernement nippon, l’Organisation maritime internationale (OMI) et le propriétaire du navire, afin de protéger tous les passagers.Le patron de l’OMS a par ailleurs indiqué qu’à ce stade, trois bateaux de croisière faisaient l’objet de refus de débarquement ou accusaient des retards de dédouanement. Du coup, il a lancé un appel pour autoriser tous les bateaux à accoster librement et mettre en place des mesures convenables pour les passagers à bord. Et d’ajouter qu’un communiqué commun avec l’OMI en ce sens serait annoncé.Ghebreyesus en a profité pour remercier le Cambodge d’avoir accepté le débarquement du paquebot néerlandais MS Westerdam. Le navire a passé plusieurs jours en mer de Chine méridionale après avoir essuyé des refus d’accueil par cinq pays, par crainte d’une propagation de l’épidémie.