Météo : soleil et pollution avant un week-end gris et neigeux

Photo : YONHAP News

Un peu partout sur le territoire, les sud-Coréens se sont réveillés sous un ciel mêlant ensoleillement et nuages éparses. L’après-midi verra le soleil dominer largement. Seule une couverture nuageuse sera présente au nord-est et sur l’île de Jeju.Malheureusement, la qualité de l’air dans la capitale est toujours « mauvaise » selon l’indice (IQA US). Le niveau tourne, comme hier, autour de 150-200 jusqu’en début d’après-midi, avant de retomber sur une échelle de 100 à 150, autrement dit « mauvais pour les personnes sensibles », en fin de journée.Les arbres bourgeonnent déjà avec le mercure qui se maintient à un niveau inhabituellement élevé pour la saison. Les températures atteindront 14°C à Séoul, 17°C à Daejeon et sur l’île de Jeju, et 18°C à Daegu et à Busan.Au niveau des prévisions de Météo-Corée pour le week-end, le soleil sera toujours présent samedi matin avant l’arrivée rapide de nuages gris et de précipitations sur un tiers nord. Les températures resteront élevées avant de dégringoler dimanche. Des chutes de neiges sont attendues sur une grande partie du pays et devraient se poursuivre jusqu’à lundi, excepté sur un quart sud-est.