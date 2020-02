Covid-19 : bilan stable depuis 3 jours en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Jusqu’à ce matin, la Corée du Sud ne comptait aucun nouveau cas confirmé du nouveau coronavirus. Le bilan reste donc à 28 patients dont sept sont rentrés chez eux complètement guéris. 20 sont dans un état stable, toujours hospitalisés et placés à l’isolement, et pourraient sortir prochainement de l’hôpital, et un souffre de symptômes plus ou moins sévères et est actuellement placé sous oxygénothérapie.Hormis ces cas, les autorités sanitaires ont procédé à des tests de dépistage sur 6 826 personnes présentant des symptômes suspects ou ayant été en contact avec des patients infectés. 692 d’entre eux sont toujours au confinement en attendant les résultats de ces analyses, tandis que les autres ne sont plus suivis par les autorités sanitaires.Par ailleurs, les derniers contrôles sur les ressortissants rapatriés de Wuhan lors de la première vague d’évacuation et placés en quarantaine dans la province de Chungcheong, se sont tous avérés négatifs. Ils pourront regagner leur domicile dès demain. Les expatriés de la deuxième vague les imiteront dimanche, si leur dernier test passé aujourd’hui est concluant.Parmi ceux qui ont été rapatriés mercredi dernier lors de la troisième vague, un bébé âgé d’un an était dans un état fiévreux hier et a aussitôt été hospitalisé. Il a été soumis au test de dépistage et la bonne nouvelle est tombée cet après-midi : les résultats sont négatifs.Le gouvernement a mis en place une procédure spéciale d’entrée sur le sol sud-coréen pour tous les voyageurs en provenance de Chine, de Hong Kong et de Macao. Ils doivent installer une application mobile de diagnostic médical autonome permettant de surveiller leur état de santé. Environ 4 000 personnes l’ont téléchargée rien que sur la journée d’hier.