Assemblée nationale : lancement d’une session extraordinaire

Photo : YONHAP News

A l'Assemblée nationale, une session extraordinaire se tiendra durant 30 jours à partir d’aujourd’hui. Il s’agit de la dernière organisée avant les élections législatives, qui auront lieu le 15 avril.Les 18 et 19 février, les chefs des groupes parlementaires prononceront leurs discours devant les députés réunis dans l’Hémicycle. Ces derniers poseront leurs questions au gouvernement du 24 au 26. Les échanges s’annoncent houleux entre le parti au pouvoir et les formations d’opposition, surtout concernant la réaction de l'exécutif face à l’épidémie du nouveau coronavirus et les soupçons liés à l’intervention de la Maison bleue dans l’élection du maire d’Ulsan.A l’approche du scrutin, la détermination des circonscriptions électorales constitue l’un des enjeux essentiels. Dans ce contexte, un nouveau parti devrait voir le jour via la fusion de trois formations d’opposition, à savoir le Bareun-Avenir, le Nouveau parti alternatif et le Parti pour la paix. Totalisant de cette manière 28 sièges, il pourra ainsi devenir un groupe parlementaire et influencer les négociations électorales.Le Parti du Futur Unifié (PFU), une nouvelle formation née de l’alliance entre le Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l’opposition, le Nouveau parti conservateur (NPC) et le Parti pour avancer vers un avenir 4.0 est aujourd’hui officiellement lancé.