Covid-19 : un soutien financier d'envergure aux secteurs les plus affectés

Photo : YONHAP News

Le vice Premier ministre à l'économie, Hong Nam-ki, a annoncé aujourd'hui une série de mesures de soutien financier aux divers secteurs affectés par le Covid-19, lors de la réunion ministérielle sur le nouveau coronavirus et les restrictions commerciales japonaises.Pour les compagnies aériennes à bas coût, un prêt d'urgence de 300 milliards de wons, soit environ 234 millions d'euros sera accordé. Le paiement des frais d'utilisation de l'aéroport sera suspendu durant trois mois au maximum, pour dédommager les vols réduits ou suspendus.Au transport maritime sera injectée une aide d'urgence de 60 milliards de wons, une somme équivalente à 47 millions d'euros. Les frais d'utilisation des installations portuaires ainsi que de locations de terminaux maritimes pour les passagers pourraient être totalement exemptés.Quant au secteur touristique, il pourrait bénéficier d'un emprunt spécial sans gage de 50 milliards de wons, soit un peu plus de 39 millions d'euros et ce au taux d'intérêt de 1 %. L'industrie de la restauration verra quant à elle son fonds de soutien de 10 milliards de wons, soit 7,8 millions d'euros, être revu à la hausse et le taux d'intérêt abaissé à 2,5 %. De son côté, l'hôtellerie verra ses impôts sur la propriété être réduits, alors que les boutiques de détaxe pourront échelonner ou reporter le paiement des frais liés aux brevets.