La Corée du Sud recense pour la première fois plus de 2,5 millions d'étrangers

Photo : YONHAP News

D’après le ministère de la Justice, la Corée du Sud comptait sur son sol en décembre 2019, 2 524 656 étrangers, soit 3,7 % de plus que le mois précédent, et une augmentation de 6,6 % en glissement annuel. Plus des deux tiers ont un titre de long séjour, autrement dit, plus de 90 jours. Ce chiffre représente par ailleurs 4,9 % de la population totale. Lorsqu’il dépasse 5 %, un pays peut se considérer comme une société multiculturelle.Plus de 1,1 million, soit 43,6 % du nombre total d'étrangers, sont de nationalité chinoise, et 63,3 % sont des Chinois d'origine coréenne. Le pays du Matin clair compte également environ 224 500 Vietnamiens, deuxième plus grande communauté.La province de Gyeonggi, qui entoure la capitale, est la région la plus peuplée d'étrangers avec quelque 414 000 personnes, suivie de Séoul avec un peu moins de 282 000 individus. Quelque 180 000 étrangers sont venus étudier et parmi eux, plus de 71 000 étaient de l’empire du Milieu.L’année dernière, 15 452 étrangers ont par ailleurs fait une demande d'asile, portant le nombre cumulé de dossiers déposés entre 1994 et 2019 à 64 358.Pour rappel, le nombre d’étrangers vivant en Corée du Sud a dépassé le seuil du million en août 2008 puis celui des deux millions en juin 2016.