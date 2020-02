Mark Esper : la Corée du Nord est un « État voyou »

Photo : YONHAP News

Le secrétaire américain à la Défense a de nouveau qualifié la Corée du Nord d’ « État voyou ». Des propos prononcés samedi lors de son allocution à la 56e édition de la Conférence de Munich sur la sécurité (CMS). Selon Mark Esper, « la Chine vole le savoir-faire occidental, intimide ses petits voisins et cherche à prendre l’avantage par tous les moyens et à n’importe quel prix ». Il a également ajouté que la Corée du Nord et l'Iran font partie des Etats voyous, tout comme la Russie.Le chef du Pentagone a ensuite reproché au Parti communiste chinois de se diriger toujours plus vite et plus loin dans la mauvaise direction, en imposant une répression à l’intérieur de son pays et des pratiques économiques prédatrices à l’étranger.Esper a enfin souligné que Washington ne voulait pas de conflits avec Pékin et que l'administration américaine avait fourni des matériels médicaux pour aider la Chine à lutter contre l’épidémie du nouveau coronavirus.