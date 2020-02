Législatives : entre fusions et nouveaux partis, l'opposition s'organise

Photo : YONHAP News

A l’approche des législatives, qui auront lieu le 15 avril prochain, l'opposition essaye de s'organiser.Le Parti du Futur Unifié (PFU), une nouvelle formation lancée aujourd’hui et née de l’alliance entre le Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l’opposition, le Nouveau parti conservateur (NPC) et le Parti pour avancer vers un avenir 4.0, se renforce. Quatre nouvelles personnes viennent de rejoindre sa direction, dont le gouverneur de Jeju, Won Hee-ryong. Le PFU compte ainsi 12 membres dirigeants dont Hwang Kyo-ahn.La constitution d’un autre nouveau parti via la fusion de trois formations d’opposition, à savoir le Bareun-Avenir, le Nouveau parti alternatif et le Parti pour la paix, quant à elle n'a pas pu avoir lieu aujourd'hui en raison de l'opposition du patron du Bareun-Avenir, Sohn Hak-kyu.