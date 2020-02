Le satellite Cheollian-2-B sera lancé demain

Photo : KBS News

Le premier satellite capable de prévoir le déplacement des particules fines en Asie de l’Est sera lancé demain comme prévu. C’est ce qu’a confirmé aujourd’hui le ministère sud-coréen de la Science et des TIC.Le satellite sud-coréen Cheollian-2-B décollera demain vers 7h 18 grâce au lanceur Ariane-5 de l'Agence spatiale européenne (ESA), dans le centre spatial guyanais (CSG), situé en Guyane française.Si l’opération se déroule avec succès, il deviendra le premier satellite environnemental en orbite géostationnaire du monde. À une altitude de 36 000 kilomètres au-dessus de la péninsule coréenne, il surveillera les particules fines et les polluants atmosphériques.Selon le gouvernement sud-coréen, le nouveau satellite sera capable de surveiller en temps réel divers mouvements liés au milieu marin comme les proliférations d'algues nuisibles et les déversements d'hydrocarbures.Cheollian-2-B couvrira une vaste région allant du Japon à l'Indonésie en passant par la Mongolie et Singapour. Pas moins de 13 pays seront concernés. Il pourra ainsi établir un système mondial de surveillance environnementale avec les instruments spatiaux américain TEMPO et européen Sentinel-4, qui seront mis en orbite respectivement en 2022 et 2023.