Les revenus des réfugiés nord-coréens ne cessent d’augmenter

Photo : YONHAP News

L’activité économique des transfuges nord-coréens installés en Corée du Sud continue de s’améliorer, au point que l’an dernier, la moyenne de leur salaire mensuel a dépassé, pour la première fois, la barre symbolique des deux millions de wons. Tel est le résultat d’une étude, dévoilée aujourd’hui, par le ministère de la Réunification.Concrètement, si en 2019, leur taux de participation économique s’est élevé à 62 % et celui de l’emploi à 58 %, soit un léger recul par rapport à l’année précédente, leur rémunération mensuelle a progressé de 148 000 wons, soit 115 euros, pour se chiffrer à 2 047 000 wons, environ 1 590 euros.L’étude nous apprend aussi qu’ils se sentent plutôt bien dans leur nouveau pays, le taux de satisfaction de la vie étant de 74,2 %. Ce qui représente une hausse de 1,7 point par rapport à 2018. Pourtant, ils sont toujours 17 % à déclarer avoir reçu des traitements discriminatoires.Au mois de décembre dernier, la Corée du Sud recensait un total de 33 523 réfugiés nord-coréens, soit une baisse de 7,9 % sur un an. Plus d’un sur deux (57 %) étaient âgés de 20 à 39 ans lors de leur arrivée. Et les femmes représentent 72 % de cette population.