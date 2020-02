Covid-19 : arrivée à Séoul de ressortissants évacués du Diamond Princess

Photo : YONHAP News

L’avion militaire transportant certains des 14 ressortissants sud-coréens du paquebot Diamond Princess, amarré dans le port de Yokohama, au Japon, est arrivé ce matin, à 6h 27 à l’aéroport de Gimpo à Séoul. Il ramenait six sud-Coréens et un conjoint de nationalité japonaise. Avant de monter dans l’avion, leur état de santé a été vérifié.Ces personnes évacuées ont passé un examen médical à l’aéroport pour s’assurer qu’ils n’avaient pas de température, avant d’être une nouvelle fois placées en confinement dans un lieu provisoirement aménagé au Service de quarantaine de l’aéroport d’Incheon. Leur isolement durera 14 jours, la durée maximale supposée de l'incubation du Covid-19.Concernant les huit autres sud-Coréens qui ont décidé de rester à bord du navire de croisière, ils pourront débarquer aujourd’hui ou vendredi au plus tard, si leurs derniers tests s’avèrent négatifs.Le gouvernement de Séoul restera en contact permanent avec eux aussi afin de leur venir en aide, si nécessaire.