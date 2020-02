Covid-19 : l’épidémie continue d’impacter l’industrie automobile sud-coréenne

Photo : YONHAP News

L’effet domino du nouveau coronavirus se poursuit et l’impact sur l’industrie automobile sud-coréenne grandit jour après jour.Dix jours après la reprise du travail dans sa deuxième usine d’Ulsan, dans le sud-est du pays, Hyundai Motor sera contraint de fermer, une nouvelle fois, ce site vendredi prochain. Le premier constructeur sud-coréen est toujours confronté à une pénurie de faisceaux électriques en provenance de Chine. Il y produit deux de ses modèles phares : les SUV Genesis GV80 et Hyundai Palisade.Sa première usine de cette ville côtière est elle aussi à nouveau à l’arrêt, de mardi à jeudi. La production a également été suspendue à Jeonju, où le fabricant produit des autobus et des camions.Même constat du côté de sa filiale, Kia Motors, qui a décidé de prolonger jusqu’à vendredi l’interruption de ses chaînes de montage dans ses usines de Gwangju et de Sohari.Quant à GM Korea, la filiale sud-coréenne de General Motors, elle a fermé lundi et mardi une des deux lignes de son site de Bupyeong, à Incheon, à l’ouest de Séoul.Enfin, chez Ssangyong Motor et Renault Samsung, les opérations ont repris respectivement les 13 et le 15 février, dans leurs usines de Pyeongtaek et de Busan.