Covid-19 : Séoul interdit aux passagers étrangers du Diamond Princess d’entrer sur son sol

Photo : YONHAP News

Le Diamond Princess, toujours à quai au port de Yokohama, au Japon, est désormais le plus important foyer de porteurs du Covid-19, en dehors de la Chine. Parmi ses 3 711 passagers et membres d’équipage, initialement à bord, plus de 620 ont été contaminés.Or, les autorités sanitaires locales ont commencé, aujourd’hui, à autoriser certaines personnes, dont les tests se sont avérés négatifs, à quitter le navire, leur placement à l’isolement pendant 14 jours étant terminée.Leur débarquement doit s’étendre jusqu’à vendredi. Cela inquiète les pays voisins, à commencer par la Corée du Sud, car ces passagers chanceux pourraient décider de s’y rendre.Mais le gouvernement se tient prêt et il a décidé de ne pas accueillir les passagers étrangers de ce paquebot. Et si des ressortissants sud-coréens cherchent à rentrer sur le territoire, ils seront à nouveau obligés de rester confinés à leur domicile.Afin de mieux appliquer cette restriction, le ministère des Affaires étrangères a d’ores et déjà demandé au gouvernement japonais de lui remettre la liste complète des passagers du paquebot.