Météo : entre soleil et nuages

La journée se déroulera entre couverture nuageuse et plein ensoleillement. En matinée, le ciel bleu a dominé la côte ouest et les pointes nord-est et sud-est, alors que le reste du pays voyait quelques nuages s’imposer. Dans l’après-midi, le soleil sera toujours présent mais le ciel sera davantage couvert sur la majeure partie du territoire.Le thermomètre continue de monter. Après des minimales au réveil proches de -3°C dans le nord et 2°C dans le sud, le mercure remontera rapidement pour atteindre des températures de l’ordre de 6°C à Séoul, 10°C à Daejeon, 11°C à Daegu et sur l’île de Jeju, et 12°C à Busan.D’après Météo-Corée, le temps devrait se dégager dans la nuit de mercredi à jeudi, laissant place à un grand soleil demain sur la quasi-totalité du pays. Seule l’île de Jeju sera couverte. Les températures seront printanières avec des maximales autour de 10°C à Séoul et 15°C à Busan.