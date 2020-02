Covid-19 : Séoul interdit les rassemblements sur 3 places et ferme les églises de Shincheonji

Photo : KBS

Face à la recrudescence du nouveau coronavirus, la mairie de Séoul a décidé d’interdire les rassemblements sur les trois grandes places situées au cœur de la capitale, à savoir celles de Gwanghwamun, de Séoul et de Cheonggye. Les églises de la secte chrétienne Shincheonji, présentes à Séoul, vont également être fermées dès aujourd’hui.Le maire de Séoul a annoncé, ce matin, une série de mesures en ce sens lors d’un briefing d’urgence. D'après Park Won-soon, ces dispositifs visent à protéger notamment les personnes âgées, et ce, en vertu de la législation sur la prévention et le contrôle des maladies infectieuses. L’aliéna un de l’article 49 de cette loi permet de restreindre l’organisation de rassemblements en ville pour prévenir une épidémie.Concernant la fermeture provisoire de tous les lieux de culte de la secte, dont un grand nombre de fidèles ont été testés positifs ces trois derniers jours, le maire a ajouté qu’il allait permettre la reprise de leurs activités dès que la sécurité des lieux sera assurée.Par ailleurs, la municipalité a décidé de barrer temporairement 3 457 sites liées à la protection sociale, tels que les centres d’aide pour les seniors ou les classes vulnérables.